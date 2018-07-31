В Орле состоится фестиваль муниципальных образований «Орловское лето»
31.07.2018
Мероприятие будет проходить 3 и 4 августа на площади Ленина.
Свои музыкальные и танцевальные подарки творческие коллективы Орловской области и г. Орла начнут дарить горожанам с 11.00 3 августа.
В этот же день в 18.00 на сцене выступят лауреаты и призеры различных творческих соревнований регионального, всероссийского и мировых уровней. Они будут радовать орловцев и гостей города выступлениями до 20.00.
В субботу, 4 августа, программа продолжится.
Районные коллективы будут развлекать горожан с 11.00 до 13.00.
Кроме того, планируется представление подворий сельских поселений, торговля сувенирной продукцией.
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