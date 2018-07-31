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  3. В Орле состоится фестиваль муниципальных образований «Орловское лето»

В Орле состоится фестиваль муниципальных образований «Орловское лето»

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31.07.2018

Мероприятие будет проходить 3 и 4 августа на площади Ленина.

Свои музыкальные и танцевальные подарки творческие коллективы Орловской области и г. Орла начнут дарить горожанам с 11.00 3 августа.

В этот же день в 18.00 на сцене выступят лауреаты и призеры различных творческих соревнований регионального, всероссийского и мировых уровней. Они будут радовать орловцев и гостей города выступлениями до 20.00.

В субботу, 4 августа, программа продолжится.

Районные коллективы будут развлекать горожан с 11.00 до 13.00.

Кроме того, планируется представление подворий сельских поселений, торговля сувенирной продукцией.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/48220

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