В Орле состоится "битва

7 октября в 14.00 в концертном зале Орловского городского центра культуры состоится праздник «Играй, гармонь» — концерт «Битва орловских и липецких гармонистов». В гости в Орел приедут лучшие гармонисты и творческие коллективы Липецкой области.



До начала концерта и после его окончания в холле ОГЦК будут организованы традиционные «Деревенские пятачки», на которых любители русской гармони могут проявить свое мастерство в плясках и исполнении частушек. Как отмечают организаторы, для зрителей подготовлена новая программа.



Программу проведёт орловско-липецкий дуэт гармонистов. С орловской стороны выступит Геннадий Калмыков, заслуженный артист РФ, гармонист «Золотой десятки гармонистов России», руководитель центра русской гармоники МБУК «Орловский городской центр культуры». С липецкой стороны — Виктор Першин, начальник отдела культуры администрации Добринского муниципального района Липецкой области, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Международного фестиваля-конкурса «Играй, гармонь любимая» имени народного артиста России Г. Д. Заволокина (Новосибирская область), автор-исполнитель, поющий гармонист.

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Играй, гармонь Орловщины!