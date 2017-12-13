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В Орле скорректируют движение маршрута №23

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13.12.2017

Глава администрации Орла Александр Муромский на своем еженедельном рабочем совещании с руководителями структурных подразделений 12 декабря дал поручение рассмотреть обращение жителей ул. Раздольная (на участке от ул. Бурова до ул. Металлургов), которые пожаловались ему на новую схему движения маршрута № 23.

Как пояснил Сергей Валуев, заместитель начальника отдела организации транспортного обслуживания и связи управления городского хозяйства и транспорта, летом маршрут курсировал до санатория Лесной, в сентябре движение изменили до остановки «Силикатная».

Кроме того, глава городской администрации коснулся ситуации с ПАТП-1, которую назвал сложной. Сегодня предприятие занимает 5% на рынке обслуживания населения. Ежедневно на дороги Орла выходят 350 единиц транспорта, ПАТП-1 выпускает 19 единиц.

Муромский сообщил, что подписано распоряжение о создании рабочей группы по выводу предприятия из экономического кризиса. Вскоре состоится совещание при главе администрации города Орла с участием мэра Василия Новикова, членов рабочей группы, представителей налоговой инспекции, управления службы судебных приставов, на котором будут разработаны конкретные меры по выводу ПАТП-1 из предбанкротного состояния.

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