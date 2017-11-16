В Орле с начала года выдано 4005 ипотечных кредитов

Общая сумма ипотечных жилищных кредитов, выданных населению за 9 месяцев этого года, составила 5,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ИЖК в регионе вырос на 27,7%.

Как отмечает Отделение по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, жители региона выбрали ипотеку в российских рублях. Средний размер ипотечного жилищного кредита в регионе составил 1,5 млн рублей, а срок кредитования — 15 лет 6 месяцев. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях продолжила снижение и к началу октября по Орловской области составила 11%.

Отметим, что на начало ноября на территории Орловской области действовали 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, и 169 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).