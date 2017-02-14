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  3. В Орле разыскивают 292 уклониста от призыва в армию

В Орле разыскивают 292 уклониста от призыва в армию

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14.02.2017

Как доложил 14 февраля на рабочем совещании в администрации города военный комиссар Северного и Железнодорожного районов города Орла Сергей Нестеров, задание военного комиссариата Орловской области на призыв осенью 2016 года в Орле выполнено на 100%. Призвано 205 человек, что составило 29,5% от общего количества по региону. Призыв проводился в сложных условиях демографического спада.

Продолжаются мероприятия по розыску уклонистов. Их в Орле 292 человека — 71,3% от общего количество в Орловской области.

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям ведется в ДОСААФ и Орловском автодорожном техникуме. Задание на отправку в войска подготовленных специалистов осенью 2016 года составило 74 человека, отправлено — 65 человек. Командование Западного военного округа отмечает высокий уровень подготовки специалистов из Орла и Орловской области.

Показатель годности при призыве осенью этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остался на прежнем уровне. Он составил составил чуть более 60%, при среднем по области в 72 %.

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