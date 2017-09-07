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  3. В Орле разработали "дорожную карту" развития пассажирских перевозок

В Орле разработали "дорожную карту" развития пассажирских перевозок

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07.09.2017

Соответствующее постановление подписано главой администрации города Александром Муромским.

Документ рассчитан на 2018 и 2019 годы и является «дорожной картой» развития пассажирских перевозок в областном центре. Он принимается в Орле ежегодно, однако в новом есть некоторые нововведения.

Как пояснили в отделе транспортного обслуживания населения управления городского хозяйства и транспорта администрации города, принятие документа позволит перевозчикам более рационально планировать свою работу. В частности, здесь уже определены вместимость, количество дверей в автобусах для разных маршрутов, а также маршруты, где должен использоваться транспорт, приспособленный для перевозки людей с ограниченными возможностями. Все эти выводы сделаны на основании исследования пассажиропотока, обращений населения и российского законодательства. Таким образом, еще задолго до объявления конкурса перевозчик может планировать закупку автотранспорта для интересующих его маршрутов.

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