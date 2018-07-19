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  3. В Орле пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту «Город первого салюта»

В Орле пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту «Город первого салюта»

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18.07.2018

Велогонка запланирована на 25-27 июля, она будет проводиться на Кубок «Газпром-РусВело».

В программе соревнований индивидуальная и групповая гонки.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Российская профессиональная континентальная команда «Газпром-РусВело», а также Управление физической культуры и спорта Орловской области, ОО «Орловская региональная Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-трек, велоспорта-маунтинбайк, велоспорта-ВМХ».

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