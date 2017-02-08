В Орле пройдут открытые Чемпионат и Первенство города по каратэ и рукопашному бою

В течение двух дней, 11 и 12 февраля, спортсмены из сборных команд городов Белгорода, Смоленска, Тулы, Брянска, Липецка, Калуги, Москвы, Орла, Орловской и Московской областей будут бороться за звание чемпионов по каратэ и по рукопашному бою.

Соревнования по каратэ пройдут в спортивном центре филиала АО «Корпорация «ГРИНН» (Кромское шоссе, 4). Торжественное открытие соревнований состоится 11 февраля в 13 часов.

Соревнования по рукопашному бою начнутся 11 февраля в 19 часов в спортивном обществе «Динамо» (ул. Красноармейская, 8) и будут продолжены 12 февраля в спортивном центре АО «Корпорация «ГРИНН» (Кромское шоссе, 4), там же в 13 часов пройдет торжественное открытие соревнований.

Организаторы — управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла совместно с ДЮСШ «Орел — Карат» и Орловскими областными федерациями каратэ и рукопашного боя.

В соревнованиях примут участие около 500 спортсменов.

Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах и в каждой весовой категории будут награждены грамотами, медалями и ценными призами.