В Орле пройдет заседание Комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности
18.04.2017
Мероприятие запланировано на 20 апреля, оно пройдет в малом зале областной администрации в 11.30.
В совещании примут участие члены регионального Правительства, представители руководства ТПП РФ и Орловской области, ученые.
Участники встречи рассмотрят вопросы, касающиеся профессиональной подготовки через инновационные образовательные программы, перспектив нового направления подготовки «Промышленная фармация», задач модернизации фармацевтического образования в современных условиях развития отрасли.
Кроме того, в программе визита представителей ТПП РФ посещение завода «Санофи-Авентис Восток».
Короткая ссылка obl1.ru/~/35238
Другие новости раздела
$ USD56.1753(+0.2)20.04
€ EUR60.2649(+0.65)20.04
Наш опрос
Какие фильмы вы предпочитаете смотреть?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: