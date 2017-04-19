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  3. В Орле пройдет заседание Комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности

В Орле пройдет заседание Комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности

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18.04.2017

Мероприятие запланировано на 20 апреля, оно пройдет в малом зале областной администрации в 11.30.

В совещании примут участие члены регионального Правительства, представители руководства ТПП РФ и Орловской области, ученые.

Участники встречи рассмотрят вопросы, касающиеся профессиональной подготовки через инновационные образовательные программы, перспектив нового направления подготовки «Промышленная фармация», задач модернизации фармацевтического образования в современных условиях развития отрасли.

Кроме того, в программе визита представителей ТПП РФ посещение завода «Санофи-Авентис Восток».

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