В Орле пройдет заседание Комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности

Мероприятие запланировано на 20 апреля, оно пройдет в малом зале областной администрации в 11.30.

В совещании примут участие члены регионального Правительства, представители руководства ТПП РФ и Орловской области, ученые.

Участники встречи рассмотрят вопросы, касающиеся профессиональной подготовки через инновационные образовательные программы, перспектив нового направления подготовки «Промышленная фармация», задач модернизации фармацевтического образования в современных условиях развития отрасли.

Кроме того, в программе визита представителей ТПП РФ посещение завода «Санофи-Авентис Восток».