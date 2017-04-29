В Орле пройдет Всероссийское соревнование «Российский Азимут - 2017»

Соревнования запланированы на 20 мая. Они пройдут в урочище «Медведевский лес». В них примут участие порядка 2 тыс. человек.

Соревнования проводятся при содействии Министерства спорта РФ. Их организатором выступает Управление физической культуры и спорта Орловской области.

Победители будут награждены медалями, дипломами, памятными призами Министерства спорта РФ, а также кубками, медалями и дипломами Управления физической культуры и спорта Орловской области.

Кроме того, запланированы награды в номинациях «Самый взрослый участник» и «Самый младший участник».