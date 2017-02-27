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  3. В Орле пройдет турнир по любительской рыбалке со льда «Два крючка»

В Орле пройдет турнир по любительской рыбалке со льда «Два крючка»

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27.02.2017

Соревнования состоятся на озере Светлая жизнь 25 февраля. Соревноваться за звание победителя рыболовы будут в течение нескольких часов.

Турнир организован при поддержке администрации города Орла и партии «Единая Россия».

К участию в турнире приглашаются все желающие. Участники в возрасте от 8 до 18 лет допускаются к соревнованиям в присутствии родителей или сопровождающего их представителя.

Регистрация участников начнется в 8 часов, затем пройдет жеребьевка, построение и объявление регламента турнира.

Старт соревнованиям будет дан в 9 часов. Для рыбалки у участников будет три часа. Победитель будет определен по наибольшему весу пойманной рыбы. По итогам соревнований будут награждены участники, занявшие три первых места. Также рыбаки получат специальные призы за самую крупную рыбу и первую пойманную рыбу.

С 12 до 13 часов будет производиться взвешивание улова, подведение итогов. Торжественное построение и награждение победителей начнется в 13 часов. В нем примут участие руководители города.

Заявку на участие в турнире можно подать в день соревнований — при регистрации участников перед началом соревнования. Для этого необходимо предоставить оригинал удостоверения, подтверждающего личность (паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении). Также заявки принимаются по телефону 8-910-748-80-70 (Александр Глазков).

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Короткая ссылка obl1.ru/~/31951

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