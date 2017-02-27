В Орле пройдет турнир по любительской рыбалке со льда «Два крючка»

Соревнования состоятся на озере Светлая жизнь 25 февраля. Соревноваться за звание победителя рыболовы будут в течение нескольких часов.

Турнир организован при поддержке администрации города Орла и партии «Единая Россия».

К участию в турнире приглашаются все желающие. Участники в возрасте от 8 до 18 лет допускаются к соревнованиям в присутствии родителей или сопровождающего их представителя.

Регистрация участников начнется в 8 часов, затем пройдет жеребьевка, построение и объявление регламента турнира.

Старт соревнованиям будет дан в 9 часов. Для рыбалки у участников будет три часа. Победитель будет определен по наибольшему весу пойманной рыбы. По итогам соревнований будут награждены участники, занявшие три первых места. Также рыбаки получат специальные призы за самую крупную рыбу и первую пойманную рыбу.

С 12 до 13 часов будет производиться взвешивание улова, подведение итогов. Торжественное построение и награждение победителей начнется в 13 часов. В нем примут участие руководители города.