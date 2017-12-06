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В Орле пройдет студенческая олимпиада «Я − профессионал»

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06.12.2017

Проект реализуется в рамках открытой платформы «Россия — страна возможностей». Он направлен на выстраивание системы социальных лифтов, которые позволят молодежи развить свои профессиональные компетенции и стать востребованными специалистами на рынке труда.

К участию в олимпиаде приглашаются студенты старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры.

В нынешнем учебном году олимпиада пройдет по 27 направлениям: от экономики и лечебного дела до фотоники и геологии.

Победители получат право на зачисление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, войдут в Национальную базу данных «Молодые профессионалы», а также будут приняты на стажировку в ведущие российские компании.

В феврале 2018 года для наиболее успешных студентов-участников олимпиады будут организованы зимние школы с участием лучших мировых специалистов.

Подробную информацию об олимпиаде можно получить по ссылке https://yandex.ru/profi/

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43559

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