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В Орле пройдет социально-патриотическая акция «День призывника»

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14.11.2017

Об этом шла речь на совещании в областной администрации, которое провел заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков.

Также в совещании приняли участие руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова, начальник Управления культуры и архивного дела региона Дмитрий Моисеев, начальник областного Управления физической культуры и спорта Александр Муромский, представители военного комиссариата Орловской области.

День призывника пройдет 15 ноября на базе Орловского городского центра культуры. В 12.00 в фойе центра развернет работу выставка стрелкового оружия, будет организована работа интерактивных площадок. В 13.00 в спортзале учреждения будет дан старт соревнованиям призывников. Затем гостей праздника ждет концертная программа, она начнется в 14.00. На сцене центра культуры наградами отметят активистов военно-патриотического и поискового движения.

Будет организована работа полевой кухни.

В мероприятиях социально-патриотической акции запланировано участие порядка 600 орловцев призывного возраста.

Напомним, День призывника является традиционным мероприятием на Орловщине.

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