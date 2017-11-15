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В Орле пройдет региональный Гражданский форум

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15.11.2017

Этот вопрос сегодня был вынесен на повестку дня расширенного заседания Совета Общественной палаты региона, которое состоялось в фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.

Мероприятие открыла председатель Общественной палаты Орловской области Елена Сенько.

Напомним, что Гражданский форум проводится на Орловщине с 2010 года. Традиционно он охватывает широкий круг актуальных проблем. В этом году в рамках форума также запланирован ряд социально-значимых мероприятий. В частности, речь о научно-практической конференции, посвященной вопросам создания мемориала «Соборовское поле», уроках исторической правды в сельских школах. Кроме того, предложено обсудить вопросы, касающиеся проблематики инклюзивного образования, оказания паллиативной помощи, работы с молодежью, взаимодействия со СМИ.

Также на заседании Совета Общественной палаты области обсуждались вопросы создания рабочей группы по наблюдению за выборами, поддержки некоммерческих организаций в регионе, работы комиссий Общественной палаты.

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