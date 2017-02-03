В Орле пройдет открытое Первенство города по вольной борьбе

В течение двух дней, 4 и 5 февраля, спортсмены из Орла и Орловской области будут бороться за звание чемпионов по вольной борьбе.

В эти дни в спортивном центре ТМК «ГРИНН» пройдет открытое Первенство города Орла по вольной борьбе 2017 года, посвященное памяти маршала В.Г. Куликова. Его торжественное открытие состоится 4 февраля в 13 часов.

Организаторы — управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла совместно с Федерацией спортивной борьбы Орловской области.

В соревнованиях примут участие более 140 спортсменов.

Первенство проводится в следующих возрастных группах и весовых категориях:

— юноши 2003-2004 годов рождения: 34 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 85 кг, свыше 85 кг;

— юноши 2005-2006 годов рождения: 26 кг, 28 кг, 30 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг, 45 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, свыше 68 кг.

Победителям и призерам Первенства во всех весовых категориях и возрастных группах вручат кубки, медали и грамоты. Также будут определены лучшие спортсмены в номинациях «За волю к победе», «За лучшую технику». Торжественное награждение начнется в 14 часов 5 февраля.