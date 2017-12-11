В Орле пройдет народный фестиваль «Сколько песен у России!»

Финал I открытого городского конкурса исполнителей русских народных песен состоится 16 декабря в 11:00 во Дворце культуры железнодорожников.

Мероприятие проводится в целях сохранения и развития народно-певческих традиций русского народа, совершенствования исполнительского мастерства и сценической культуры. Организаторами выступают Орловский городской Совет народных депутатов и ансамбль танца «Славица».

Перед орловчанами выступят более 30 коллективов и сольных исполнителей из Орловской, Липецкой, Курской и Брянской областей. Победителей определят по двум номинациям — «Сольное пение» и «Ансамбль народной песни», в трех возрастных категориях: от 16 до 19 лет, от 20 до 25 лет, от 26 лет и старше.

Кроме того, будут вручены специальные награды: «Лучший концертмейстер», «Лучшая аранжировка», «Лучшее сценическое воплощение», «Оригинальность репертуара», «Приз зрительских симпатий», «Приз за яркие вокальные данные», «Приз за лучшее исполнение песен орловских композиторов».

Определить победителей предстоит жюри, председателем которого является заслуженный деятель искусств РФ, композитор, член Союза композиторов РФ, почетный гражданин города Орла Евгений Петрович Дербенко.