В Орле пройдет молодежный флеш-моб «Жить!»

14 февраля в 14 часов на стадионе им. Ленина состоится молодежный флеш-моб «Жить!».



500 студентов из различных учебных заведений областного центра выстроятся в слово «жить» в знак проявления своего неравнодушия к существующим сегодня социальным проблемам. Это жизнеутверждающий символ того, что только вместе и сообща можно справиться с самыми непростыми жизненными ситуациями. Эта акция — призыв к тому, чтобы каждый день проявлять важнейшие человеческие качества: сострадание, гуманность, милосердие, человеколюбие.



В ноябре 2016 года композитор и продюссер Игорь Матвиенко написал песню «Жить» и запустил социальный проект с одноименным названием. Смысл проекта — напомнить людям, что в минуты отчаяния и пустоты нужно найти в себе силы продолжать жить дальше. Композитора поддержали многие известные артисты эстрады, театра и кино. Город Орёл в преддверии Дня защитника Отечества присоединяется к проекту с помощью молодежного флеш-моба.



Участники акции, как и все жители города, могут присоединиться к нему также в Интернете. Для этого можно выложить в социальные сети с хештегом #ЖИТЬ фотографии с флеш-моба и/или поделиться тем, что помогает жить дальше, рассказать о добрых делах и событиях, поддержать людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.