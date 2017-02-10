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В Орле пройдет молодежный флеш-моб «Жить!»

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10.02.2017

14 февраля в 14 часов на стадионе им. Ленина состоится молодежный флеш-моб «Жить!».

500 студентов из различных учебных заведений областного центра выстроятся в слово «жить» в знак проявления своего неравнодушия к существующим сегодня социальным проблемам. Это жизнеутверждающий символ того, что только вместе и сообща можно справиться с самыми непростыми жизненными ситуациями. Эта акция — призыв к тому, чтобы каждый день проявлять важнейшие человеческие качества: сострадание, гуманность, милосердие, человеколюбие.

В ноябре 2016 года композитор и продюссер Игорь Матвиенко написал песню «Жить» и запустил социальный проект с одноименным названием. Смысл проекта — напомнить людям, что в минуты отчаяния и пустоты нужно найти в себе силы продолжать жить дальше. Композитора поддержали многие известные артисты эстрады, театра и кино. Город Орёл в преддверии Дня защитника Отечества присоединяется к проекту с помощью молодежного флеш-моба.

Участники акции, как и все жители города, могут присоединиться к нему также в Интернете. Для этого можно выложить в социальные сети с хештегом #ЖИТЬ фотографии с флеш-моба и/или поделиться тем, что помогает жить дальше, рассказать о добрых делах и событиях, поддержать людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/31235

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