В Орле пройдет межрегиональный турнир по боксу

30 сентября и 1 октября в спортивном центре «ГРИНН» (Кромское шоссе, 4) состоится открытый турнир по боксу «Осенний вызов-2017».

Его организаторами выступают управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла и Орловская областная федерация бокса.

Торжественное открытие соревнований состоится 30 сентября в 14.00. Бои будут начинаться 30 сентября — в 14.30, 1 октября — в 12.00.

В соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из сборных команд Калуги, Белгорода, Брянска, Курска, Тулы, Карачева, Железногорска, Старого Оскола, Орла и Орловской области. На ринг выйдут боксеры разных весовых категорий, возрастом старше 11 лет, как юноши, так и девушки.

Помимо вручения основных комплектов наград, состоится награждение в номинациях «За волю к победе», «Самый красивый бой», «За лучшую технику».