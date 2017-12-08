В Орле пройдет международная конференция «Братушки»

Конференция по истории участия России в освобождении Болгарии и Балканском вопросе в XVIII-XX вв состоится 9 декабря в день Георгиевских кавалеров — Героев Отечества в Орловской библиотеке имени И. А. Бунина. Начало — в 16.00.

Мероприятие приурочено к 210-летию учреждения статута солдатского Георгиевского креста и 140-летию русско-турецкой войны.

Организаторами выступают Общество русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», Молодежное братство во имя Великомученика и Победоносца Георгия, Историко-просветительский журнал «Истории русской провинции».

В конференции примут участие общественные деятели, историки, филологи, краеведы, писатели, публицисты из Орла, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Софии (Болгария), Минска (Белоруссия).

По итогам конференции планируется издать сборник «Орловцы в войне за освобождение Болгарии» в том числе для бесплатной передачи в библиотеки и школы Орловской области.

8 декабря в 13.00 состоится посещение могилы генерала В.Н. Лаврова на Кривцовском мемориале Болховского района. В 16.00 в Областном краеведческом музее откроется выставка «Страницы военной истории Орловщины».

9 декабря гости конференции посетят литературные музеи И. А. Бунина, писателей-орловцев, Военно-исторического музей, а также место упокоения георгиевского кавалера сенатора А.А. Нарышкина в селе Георгиевском Урицкого района.

10 декабря запланировано посещение Божественной литургии в храме Михаила Архангела села Сабурово Орловского района, где упокоены георгиевские кавалеры, участники русско-турецких и наполеоновских войн фельдмаршал граф Михаил Федотович Каменский и его сын генерал от инфантерии граф Николай Михайлович Каменский. Затем состоится экскурсия по Сабуровской крепости.