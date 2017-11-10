В Орле пройдет инклюзивный конкурс «Особые таланты-2018»

Второй инклюзивный многожанровый конкурс искусств «Особые таланты-2018» пройдет 18 и 19 января. Он объединит творческих людей с ограниченными возможностями здоровья Центрального федерального округа всех возрастов.

Конкурс направлен на создание пространства для таких людей, помощь, продвижение и полноценную интеграцию их творческих способностей в общество.

К участию в нем приглашаются вокалисты, инструменталисты, чтецы, театральные, цирковые, хореографические коллективы, театры мод, творческие коллективы, отдельные исполнители, имеющие ограниченные возможности здоровья, учащиеся и педагоги детских специальных школ искусств, музыкальных школ, домов и центров инклюзивного образования, хоры, оркестры, ансамбли из Москвы и Московской области и ЦФО.