В Орле пройдет финал элитного дивизиона баскетбольной лиги ВТБ
02.03.2018
С 9 по 11 марта в Орле пройдет «Финал восьми» мужского элитного дивизиона чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола — «Студенческой лиги ВТБ».
В матчах плей-офф примут участие команды, занявшие места с 1 по 7-е по итогам регулярного чемпионата, и местная баскетбольная студенческая команда, представляющая ОГУ им. И. С. Тургенева — «Орлы», получившая wild card как принимающая сторона.
В четвертьфиналах встретятся:
МГАФК (Малаховка) — «Орлы» (Орел);
МГУ (Москва) — «Совы» (Киров);
«Стальные сердца» (Магнитогорск) — «КФУ-АРСЕНАЛЪ» (Симферополь)
«Академия спорта» (Казань) — «УрФУ-Уралмаш» (Екатеринбург)
Действующим чемпионом турнира является команда МГАФК из Малаховки, не потерпевшая ни одного поражения в регулярном чемпионате Студенческой лиги ВТБ-2017/2018.
В понедельник, 5 марта, в 15.00 в главном корпусе ОГУ им. И. С. Тургенева (ул. Комсомольская, д. 95, каб. 109) состоится пресс-конференция, посвященная проведению данного мероприятия.
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