В Орле пройдет финал элитного дивизиона баскетбольной лиги ВТБ

С 9 по 11 марта в Орле пройдет «Финал восьми» мужского элитного дивизиона чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола — «Студенческой лиги ВТБ».

В матчах плей-офф примут участие команды, занявшие места с 1 по 7-е по итогам регулярного чемпионата, и местная баскетбольная студенческая команда, представляющая ОГУ им. И. С. Тургенева — «Орлы», получившая wild card как принимающая сторона.

В четвертьфиналах встретятся:

МГАФК (Малаховка) — «Орлы» (Орел);

МГУ (Москва) — «Совы» (Киров);

«Стальные сердца» (Магнитогорск) — «КФУ-АРСЕНАЛЪ» (Симферополь)

«Академия спорта» (Казань) — «УрФУ-Уралмаш» (Екатеринбург)

Действующим чемпионом турнира является команда МГАФК из Малаховки, не потерпевшая ни одного поражения в регулярном чемпионате Студенческой лиги ВТБ-2017/2018.

В понедельник, 5 марта, в 15.00 в главном корпусе ОГУ им. И. С. Тургенева (ул. Комсомольская, д. 95, каб. 109) состоится пресс-конференция, посвященная проведению данного мероприятия.