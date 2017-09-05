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  3. В Орле признан аварийным дом на улице Калинина

В Орле признан аварийным дом на улице Калинина

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05.09.2017

Многоквартирный дом на Калинина, 2 признан аварийным. Об этом проинформировал сегодня, 5 сентября, на рабочем совещании заместитель главы администрации города Роман Игнатушин.

По его словам, обследование данного дома провели специализированная проектная организация и городская комиссия. Обе проверки показали, что существуют веские основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу.

В данный момент определяется, насколько опасно находиться в доме. Если окажется, что проживание там угрожает жизни и здоровью людей, собственникам будет предоставлено временное жильё в маневренном фонде города.

Ссылки по теме:

Потомский поручил обеспечить охрану квартир аварийного дома № 68 на набережной Дубровинского

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