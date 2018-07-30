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В Орле презентуют проект «Мониторинг дорог Орловской области сканером «КОНДОР»

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30.07.2018

31 июля в 9.00 глава Орловской области Андрей Клычков и президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка дадут старт контролю качества дорог с использованием самых современных технологий. В этот день состоится презентация проекта «Мониторинг дорог Орловской области сканером «КОНДОР».

Глава региона и региональные дорожники знакомятся с техническими возможностями сканера «КОНДОР» и дорожной лаборатории. Рабочая группа, в которую войдут Клычков и Чайка, в рамках «Губернаторского контроля» проведет исследование дорожных покрытий в городе Орле.

Контроль будет проведен на следующих объектах:
1) ул. Московская (от Красного моста до Московского шоссе);
2) ул. Комсомольская (от ул. Гостиной до автовокзала);
3) Наугорское шоссе.

Результаты будут использованы Правительством Орловской области в подготовке документации для вхождения в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».

Проект «Мониторинг дорог Орловской области сканером «КОНДОР» реализуется в рамках губернаторского проекта «Стандарт дорожных работ», инициированного главой региона Андреем Клычковым, а также в рамкахприоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», направленного на реализацию программ приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог.

Контроль реализации проекта осуществляют Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

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