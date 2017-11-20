В Орле презентуют книгу Татьяны Грибановой «Узелки на память. Поэма о природе»

Презентация пройдет 21 ноября в Орловской областнойнаучной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина.

Новая книга орловского поэта и прозаика Татьяны Грибанова посвящена природе русского срединного края. Это сборник коротких рассказов, миниатюр и лирических эссе.

Своим мнением о книге на встрече в Бунинской библиотеке поделятся коллеги Союза писателей России: писатель Алексей Кондратенко, директор и главный редактор полиграфического издательства «Картуш» Сергей Ветчинников, член Союза литераторов России Анна Попова.

В рамках мероприятия прозвучат музыкальные композиции на стихи Татьяны Грибановой и музыку Евгения Дербенко в исполнении заслуженного работника культуры Таисии Казариной.

Начало мероприятия в 14.00.