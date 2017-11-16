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В Орле презентуют книгу об истории Черниговского полка

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16.11.2017

Презентация пройдет в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина 17 ноября.

Автор сборника «Пять против тридцати. История 51-го драгунского/17-го гусарского Черниговского полка. Черниговские драгуны и гусары на Орловщине» старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея, член Совета ОРО Российского военно-исторического общества Алексей Тихомиров.

Книга вышла в свет в издательстве «Картуш» при поддержке администрации Орловской области.

Отметим, что по возвращении из-за границы, Черниговский конно-егерский полк был направлен на Орловщину и с 1817 года расквартирован в Ливнах и Ливенском уезде Орловской губернии.

Начало мероприятия: в 15.00

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