В Орле презентуют 13-й выпуск альманаха «Орел литературный»
09.11.2017
13 ноября в Музее писателей-орловцев будет презентован 13-й выпуск альманаха «Орел литературный», сообщила пресс-служба областной администрации.
Презентация начнется в 15.00.
Альманах был издан по результатам реализации проекта в рамках конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2017 году субсидий из областного бюджета.
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