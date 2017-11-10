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  3. В Орле презентуют 13-й выпуск альманаха «Орел литературный»

В Орле презентуют 13-й выпуск альманаха «Орел литературный»

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09.11.2017

13 ноября в Музее писателей-орловцев будет презентован 13-й выпуск альманаха «Орел литературный», сообщила пресс-служба областной администрации.

Презентация начнется в 15.00.

Альманах был издан по результатам реализации проекта в рамках конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2017 году субсидий из областного бюджета.

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