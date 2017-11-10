В Орле поздравили сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации

Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, состоялось в Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева.

Полицейских региона поздравили врио Губернатора области Андрей Клычков, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, члены Правительства области, руководство г. Орла.

Коллег поприветствовал начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков.

«Сегодня мы отмечаем вековую годовщину образования советской рабоче-крестьянской милиции, профессиональный праздник сотрудников ОВД, который является признанием заслуг защитников правопорядка», — отметил Юрий Савенков.

По его словам, в 2017 году орловскими полицейскими раскрыто и расследовано около 4 тыс. преступлений. Каждый десятый сотрудник имеет государственные и служебные награды.

«Навсегда останутся в нашей памяти герои, которые ценой собственной жизни обеспечивали правопорядок, прокладывали путь к победам, останавливали преступников и террористов, — обратился к присутствующим Андрей Клычков. — Сегодня под руководством Президента РФ Владимира Владимировича Путина наша страна последовательно отвечает на новые вызовы современности. Сотрудники полиции твердо стоят на страже закона, рискуя жизнью, ведут непримиримую борьбу с криминалом. От ваших действий зависит авторитет государства, спокойствие общества».

«Коллектив орловских полицейских во главе с Юрием Николаевичем Савенковым встречает свой главный праздник высокими результатами. Удалось достичь рекордно низкого показателя преступности в Орловской области за последние 25 лет», — подчеркнул врио Губернатора.

Лучшим служителям правопорядка были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности Губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, присвоены специальные звания.

Особые слова признательности в этот день прозвучали в адрес ветеранов, полицейских, которые сегодня находятся на боевом посту, исполняют служебный долг в Северо-Кавказском регионе.

Завершилось торжество праздничным концертом.