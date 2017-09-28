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В Орле появятся автогородок и автокласс для детей-инвалидов

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28.09.2017

Торжественное открытие автогородка и автокласса состоится 29 сентября в 15.00 в Областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Лескова, д.9.

В автоклассе имеется все необходимое для освоения правил безопасного поведения на дорогах: специальные парты с нанесенными знаками, электрофицированные стенды, проектор, макеты улиц, специальный компьютер, тренажеры, учебники и развивающие игры. Оборудование автогородка включает в себя светофоры и дорожные знаки, остановки общественного транспорта, посты ДПС и другие атрибуты дорожного движения.

Объекты будут открыты в рамках реализации проекта «К движению без ограничений!» при помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и компании KIA Motors Rus.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/42260

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