В Орле появятся автогородок и автокласс для детей-инвалидов

Торжественное открытие автогородка и автокласса состоится 29 сентября в 15.00 в Областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Лескова, д.9.

В автоклассе имеется все необходимое для освоения правил безопасного поведения на дорогах: специальные парты с нанесенными знаками, электрофицированные стенды, проектор, макеты улиц, специальный компьютер, тренажеры, учебники и развивающие игры. Оборудование автогородка включает в себя светофоры и дорожные знаки, остановки общественного транспорта, посты ДПС и другие атрибуты дорожного движения.

Объекты будут открыты в рамках реализации проекта «К движению без ограничений!» при помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и компании KIA Motors Rus.