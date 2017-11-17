В Орле подвели предварительные итоги обустройства города

В Орле обсудили актуальные вопросы реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе

Заседание межведомственной комиссии прошло сегодня в областной администрации, его провел первый заместитель Председателя Правительства области Анатолий Мишанов.

Также участниками совещания стали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, представители органов муниципальной власти.

О работе в рамках реализации проекта отчитались представители Болхова, Мценска, Ливен и Орла.

Анатолий Мишанов высоко оценил работу по благоустройству территорий, проведенную в Болхове. В настоящее время здесь отремонтированы 12 дворовых территорий и благоустроен Городской парк на ул. Свердлова (Больничный парк). Общая сумма выделенных на эти цели средств составила порядка 5,6 млн рублей.

Полностью выполнены работы в рамках реализации проекта и в Ливнах. Общая сумма выделенных средств для этого муниципального образования составила 16, 2 млн рублей.

В Орле и Мценске работы по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта продолжаются.

Особое внимание на совещании было уделено соблюдению сроков программы по благоустройству, а также качеству выполняемых работ.

Напомним, что 2017 году общий объем денежных средств, выделенных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области, составил 168,2 млн рублей, в том числе на благоустройство дворовых территорий предусмотрено 138,4 млн рублей, общественных территорий — 27,6 млн рублей, городских парков — 2,2 млн рублей.