В Орле подвели итоги чемпионата «Молодые профессионалы Орловщины-2017»

Торжественная церемония закрытия областных соревнований прошла в актовом зале ОГУ, на базе которого проходил Чемпионат. Итоги накануне подвел оргкомитет Союза «Ворлдскиллс Россия». Высокий уровень конкуренции и слаженность выполнения заданий конкурсантами побудили коллегию экспертов присудить победу в ряде компетенций сразу нескольким участникам.

Право вручить медали и дипломы победителям было предоставлено заместителю Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергею Ступину и членам Правительства — руководителям Департамента образования Татьяне Шевцовой и Департамента промышленности, связи и торговли Геннадию Парахину.

«Я уверен, что завершившийся Чемпионат станет для вас путевкой в большую жизнь. Победители смогут достойно представить регион на национальном первенстве „Ворлдскиллс“ в городе Краснодаре» — подчеркнул заместитель председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин.