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В Орле подведут итоги педагогических конкурсов

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15.02.2017

7 февраля в 15 часов в концертном зале Орловского городского центра культуры состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов городских профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Мастерство и вдохновение».

Участниками конкурса стали педагоги орловских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Конкурсанты проводили открытие уроки и занятия в незнакомых классах, презентации собственных педагогических достижений, мастер-классы для коллег, участвовали в круглых столах и педсоветах по проблемам образования.

Победители и лауреаты получат почетные грамоты, памятные ленты и ценные подарки. Артисты Орловского городского центра культуры подготовили для педагогов большую концертную программу. В торжественной церемонии примут участие руководители области и города, депутаты, ветераны педагогического труда.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/31453

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