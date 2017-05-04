В Орле побывали участники автопробега Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»

Автопробег, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит со 2 по 5 мая.

Автоколонна из 6 автомобилей ВАИ, ГУВО Росгвардии и ФГУП «Охрана» Росгвардии стартовала 2 мая на Поклонной горе в Москве. Завершится автопробег в Белгороде 5 мая.

3 мая участники автопробега прибыли в сквер Танкистов в городе Орле. Там состоялся митинг, в котором приняли участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по внутренней политике Вячеслав Ерохин, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ Василий Быкадоров, начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области Юрий Савенков, мэр города Орла Василий Новиков, глава Администрации города Орла Андрей Усиков, ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники УМВД РФ по Орловской области, учащиеся.

От имени Губернатора Орловской области Вадима Потомского участников автопробега приветствовал Вячеслав Ерохин.

«Сегодня Росгвардия — надежный гарант стабильности и правопорядка. Её создание — это ответ на современные вызовы, в первую очередь со стороны мирового терроризма и оргпреступности», — подчеркнул Вячеслав Леонидович.

Участники мероприятия почтили память погибших советских воинов минутой молчания и возложили Гирлянду Памяти и цветы к памятнику танкистам — освободителям города Орла и Вечному огню.

По итогам автопробега будет подготовлена книга «Вахта памяти», в которой планируется собрать напутственные обращения участников Великой Отечественной войны к сотрудникам Росгвардии.