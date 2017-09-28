В Орле пересмотрели коэффициент застройки

Соответсвующие изменения внесут в Правила землепользования и застройки города Орла. Вопрос рассмотрели сегодня, 28 сентября, на заседании Орловского городского Совета народных депутатов. Предварительно изменения обсуждались на публичных слушаниях.

Они коснутся увеличения коэффициента строительного использования при застройке в среднем на 5-6 процентов в зависимости от этажности зданий.

При этом, чтобы обезопасить интересы горожан, Правила дополнят обязательным перечнем элементов благоустройства при строительстве многоквартирных домов. В него включены элементы для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей, а также указана площадь озеленения и гостевые стоянки.