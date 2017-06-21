В Орле ожидается ухудшение погодных условий

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируются порывы ветра до 20 м/с. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 20 июня по 21 час 21 июня на территории области облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами небольшой, в отдельных районах сильный дождь, днем местами небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, местами гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11°С...+16°С, днем +20°С...+25°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.