В Орле отремонтируют улицу 1-я Посадская

Тему ремонта объектов улично-дорожной сети областного центра обсудили сегодня на рабочем совещании в администрации Орла.

«В летнее время дорожное полотно на улице 1-я Посадская необходимо отфрезеровать и полностью переложить», — обратился глава администрации города Орла Андрей Усиков к начальнику МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла» Дмитрию Зуеву.

Кроме этого, глава администрации поручил составить смету по Тургеневскому мосту, чтобы в следующем году предусмотреть финансирование на его ремонт.

Пока бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» выполнят на этих объектах ямочный ремонт по зимней технологии, при которой используются литой асфальтобетон и рециклер. Технология разработана специально для ямочного ремонта в зимнее время и позволяет вести работы при температуре до −10 градусов без потери качества.

Всего в рамках гарантийных обязательств в течение февраля подрядные организации выполняют ремонт 48 дорог областного центра. В настоящее время выполнено 95 процентов от этого объема — отремонтировано 810 кв. м.

По информации Дмитрия Зуева, специалисты МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» продолжают мониторинг гарантийных объектов — их в Орле 148. В течение недели будет составлен перечень работ с конкретными датами устранения недостатков.