Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.02.2017 Вторник 15:02
сейчас в эфире
13:20
Художественный фильм
Красные огни|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле отремонтируют улицу 1-я Посадская

В Орле отремонтируют улицу 1-я Посадская

Версия для печати

21.02.2017

Тему ремонта объектов улично-дорожной сети областного центра обсудили сегодня на рабочем совещании в администрации Орла.

«В летнее время дорожное полотно на улице 1-я Посадская необходимо отфрезеровать и полностью переложить», — обратился глава администрации города Орла Андрей Усиков к начальнику МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла» Дмитрию Зуеву.

Кроме этого, глава администрации поручил составить смету по Тургеневскому мосту, чтобы в следующем году предусмотреть финансирование на его ремонт.

Пока бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» выполнят на этих объектах ямочный ремонт по зимней технологии, при которой используются литой асфальтобетон и рециклер. Технология разработана специально для ямочного ремонта в зимнее время и позволяет вести работы при температуре до −10 градусов без потери качества.

Всего в рамках гарантийных обязательств в течение февраля подрядные организации выполняют ремонт 48 дорог областного центра. В настоящее время выполнено 95 процентов от этого объема — отремонтировано 810 кв. м.

По информации Дмитрия Зуева, специалисты МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» продолжают мониторинг гарантийных объектов — их в Орле 148. В течение недели будет составлен перечень работ с конкретными датами устранения недостатков.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31766

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.02.2017

Водостоки на домах по улице Ленина восстановят до конца недели

21.02.2017

Духовник патриарха Алексия II скончался на 98-м году жизни

21.02.2017

Вадим Потомский возглавит оргкомитет по подготовке и празднованию 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева

21.02.2017

Несвоевременная очистка крыш от снега и наледи грозит орловским коммунальщикам штрафами

21.02.2017

Минэкономразвития и Минфин готовы запретить выдачу зарплаты наличными

$ USD57.859(-0.24)22.02
€ EUR61.209(-0.49)22.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online