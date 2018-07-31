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  3. В Орле отремонтируют 32 участка дорог общей протяженностью 17,9 км

В Орле отремонтируют 32 участка дорог общей протяженностью 17,9 км

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31.07.2018

О проведении дорожных работ и благоустройстве общественных территорий в областном центре Андрея Клычкова проинформировал глава администрации города Орла Александр Муромский на аппаратном совещании в областной администрации.

На ремонт дорожной сети в городе Орле в текущем году выделено 197 млн рублей, в том числе 86 млн рублей по решению Андрея Клычкова были выделены городу дополнительно. Средства должны пойти на ремонт дорог, состояние которых вызывало недовольство жителей.

В настоящее время на улицах Картукова, Скворцова, Героев пожарных, Октябрьской, Наугорском шоссе и пер. Южном работы завершены. На 9 объектах работы продолжаются.

По дополнительным 15-ти дорожным участкам сметная документация разработана и проходит проверку достоверности определения сметной стоимости. По 9 объектам объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций.

После выполнения работ по укладке асфальта лабораторией «Орёлгосзаказчика» производится отбор проб для проверки качества работ. На сегодняшний день все проверенные образцы проб с участков ремонта соответствуют нормам качества.

Было заключено 10 муниципальных контрактов общей стоимостью 24,4 млн рублей на работы по ямочному ремонту проезжей части дорог горячим асфальтобетоном. По результатам осмотров и лабораторных испытаний выполненные работы по объёму и качеству соответствуют нормативам.

Также в настоящее время объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации по выполнению ямочного ремонта на проездах к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 1,9 млн рублей.

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