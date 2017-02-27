В Орле отметили Широкую Масленицу

Главным местом празднования стал Городской парк культуры и отдыха.

Вместе с горожанами на масленичные гуляния в Городской парк культуры и отдыха пришли первые лица области и города: первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин, мэр города Орла Василий Новиков, глава администрации города Орла Андрей Усиков.

Гостей парка встречали коробейники, скоморохи, ростовые куклы и творческие народные коллективы.

По традиции желающие могли отведать масленичные угощения и приобрести сувениры народных умельцев.

На территории парка развернулись тематические площадки, где были организованы спортивные состязания и кулачные бои, песенные состязания, творческий мастер-класс по изготовлению куколок-«масленок». Орловцы и гости города познакомились с народными масленичными обрядами. Смельчаки покоряли традиционный столб.

На летней эстраде праздничную программу представили творческие коллективы и солисты города Орла и Орловской области.

Также для гостей праздника была организована полевая кухня с горячей кашей и чаем.

Кульминацией праздника стало сжигание куклы, символизирующей зиму.