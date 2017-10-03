В Орле открыта горячая линия для призывников

По телефонам горячей линии граждане могут получить квалифицированную помощь по вопросам призыва на военную службу и ее прохождения, а также сообщить о фактах нарушения прав граждан при призыве на военную службу.

Телефоны Центра психологической работы Западного военного округа (г. Санкт-Петербург):

8-812-494-23-27;

8-812-494-24-33.

Телефоны горячей линии военного комиссариата Орловской области:

8-4862-54-03-87;

8-4862-55-34-28.

Телефоны горячей линии центра правовой информации на прокурорском участке военной прокуратуры Брянского гарнизона в г. орле:

8-4862-76-40-82;

8-4862-43-63-51.

Также ознакомиться с информацией по вопросам подготовки и призыва граждан на военную службу и задать вопросы можно на сайте cdo-orel.ru.

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