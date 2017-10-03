В Орле открыта горячая линия для призывников
03.10.2017
По телефонам горячей линии граждане могут получить квалифицированную помощь по вопросам призыва на военную службу и ее прохождения, а также сообщить о фактах нарушения прав граждан при призыве на военную службу.
Телефоны Центра психологической работы Западного военного округа (г. Санкт-Петербург):
Телефоны горячей линии военного комиссариата Орловской области:
Телефоны горячей линии центра правовой информации на прокурорском участке военной прокуратуры Брянского гарнизона в г. орле:
Также ознакомиться с информацией по вопросам подготовки и призыва граждан на военную службу и задать вопросы можно на сайте cdo-orel.ru.
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Начало призыва