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В Орле открылся XII Международный турнир по мини-футболу

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23.07.2018

Международный турнир по мини-футболу среди мужских команд на кубок ПАО «Интер РАО» пройдет в Орле с 23 по 28 июля.

Вместе с главой Орловского региона Андреем Клычковым старт спортивным состязаниям дали заместитель Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Александр Борис и знаменитый футболист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев.

«После проведения Чемпионата мира по футболу, когда вся страна жила футболом, мы вновь испытываем те приятные эмоции и искренне рады, что именно у нас в городе будет проходить этот турнир», — сказал Андрей Клычков.

В соревнованиях примут участие 28 команд из регионов России. Борьба развернется в двух дивизионах. Матчи пройдут в Гринн-Центре.

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