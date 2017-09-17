В Орле открылся Всероссийский семинар-практикум по казачьей культуре

Церемония открытия состоялась сегодня в областном Дворце пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина.

Вот уже второй год подряд Орловщина становится площадкой проведения мероприятия, которое проходит в регионах страны при поддержке Министерства культуры РФ. В этом году в семинаре-практикуме приняли участие представители Московской, Белгородской, Смоленской, Брянской областей, а также городов Краснодар и Томск. Организаторами мероприятия, которое проводится в рамках Цикла проектов казачьей культуры, выступают Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско», а также администрация Орловской области и Областной центр народного творчества.

На открытии встречи были помощник атамана ВКО ЦКВ по вопросам культурно-просветительской деятельности Дмитрий Иванов, советник отдела народного творчества Департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Ирина Повх, и.о. руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Ирина Проваленкова, а также атаман Орловского отдельского казачьего общества Михаил Потуроев.

От имени Губернатора Вадима Потомского участников семинара поприветствовала Ирина Проваленкова. Было отмечено, что на орловской земле казачество активно набирает силу, является авторитетным общественным движением, достойно продолжает свои лучшие традиции.

Для участников семинара подготовлена насыщенная программа. В центре внимания будут актуальные вопросы, касающиеся реализации господдержки самобытной казачьей культуры.

Завершится семинар-практикум гала-концертом творческих казачьих коллективов.