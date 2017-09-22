В Орле открылись V Всероссийская Гимназиада и Всероссийский фестиваль «Открытый мир самбо»

В 2017 году город Орел в пятый раз принял участников Всероссийской Гимназиады среди учащихся общеобразовательных организаций.

В команде Орловской области выступают 420 юных спортсменов.

Торжественное открытие соревнований состоялось 22 сентября в Конгресс-Холле ТМК «ГРИНН».

Организатором спортивных мероприятий является Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России». Соревнования проводятся при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта России, Правительства Орловской области, Всероссийской студенческой лиги самбо и Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.

Участников соревнований приветствовали Губернатор Орловской области Вадим Потомский, заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов, Европейский представитель Международной Федерации школьного спорта Стелиос Даскалакис, председатель общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Алан Абаев.

Глава региона Вадим Потомский пожелал всем участникам соревнований удачи и показать хорошие результаты.

Для гостей спортивного праздника был подготовлен концерт с участием лучших творческих и спортивных коллективов области.

По окончании церемонии состоялись финальные встречи командных соревнований по самбо среди участников Фестиваля в Спортивном центре ТМК «ГРИНН».

В рамках Гимназиады также проходят соревнования по плаванию, дзюдо, легкой атлетике, шахматам, аэробике, кикбоксингу, вольной борьбе, стрельбе из лука, художественной и спортивной гимнастике. Соревнования проводятся на разных спортивных площадках города: в Легкоатлетическом манеже, спортивном центре ТМК «ГРИНН», Дворце спорта «Юность России», областном шахматно-шашечный клубе, спортивных залах Орловского спортивного техникума и Орловского технического колледжа, стадионе им. В.И. Ленина

Вечером этого же дня состоится открытие студенческой спартакиады Орловского Государственного Университета имени И. С. Тургенева, приуроченное ко дню международного студенческого спорта, в спортивном комплексе университета.

Соревнования Гимназиады продолжатся 23 и 24 сентября по всем видам спорта. Начало состязаний — в 10.00.

По окончанию соревнований состоится награждение победителей и призеров Гимназиады.

Отметим, что Гимназиада является этапом подготовки и отбора спортсменов для участия в международных спортивных мероприятиях. Из победителей будет формироваться сборная команда ОГФСО «Юность России», которая представит Российскую Федерацию на XVII Всемирной Гимназиаде 2018 года и первенствах мира в рамках мероприятий Международной Федерации Школьного Спорта (ISF).

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