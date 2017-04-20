В Орле открылась первая в регионе Школа волонтеров

Презентация проекта «Творцы будущего» и церемония открытия школы состоялись сегодня, 19 апреля, на базе Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Участниками мероприятия стали и.о. руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Ирина Проваленкова, и.о. руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области Ирина Гаврилина, а также руководство реабилитационного центра, члены Молодежного правительства Орловской области, волонтеры.

«В рамках реализации приоритетных направлений молодежной политики сегодня государство оказывает серьезную поддержку молодежным инициативам, − отметила Ирина Проваленкова. — Новый проект орловцев приобретает особое значение в связи с введением в школах системы инклюзивного образования, когда дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются совместно с обычными детьми. Отрадно и то, что для нашей молодежи важны такие понятия как помощь ближнему, сострадание, доброта».

Напомним, что социальный проект орловского Молправа «Творцы будущего», презентованный на форуме «Территория смыслов на Клязьме» в 2016 году, получил государственную поддержку. Его суть в организации на Орловщине школы волонтеров, обучаясь в которой, ребята научатся общаться и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Проект будет реализован совместно с Областным реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями и уже существующим на его базе волонтерским объединением «Альтаир». Созданное объединение будет осуществлять добровольческую деятельность не только в учреждениях для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и оказывать методическую и организационную помощь для проведения добровольческих мероприятий в рамках воспитательной программы в школах.