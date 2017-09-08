В Орле откроют скамью "На крыльях детства"

В субботу, 9 сентября, в 12.00 у ротонды в сквере Семьи (левый берег Орлика) состоится праздник, посвященный Всемирному Дню красоты. В этот день на аллее сквера откроют новый арт-объект — скамью «На крыльях детства».

Автор — дизайнер, художник, директор ООО «Стройконтакт» Олег Кваснин. Уже несколько лет на берегу Орлика появляются арт-объекты, которые изготовлены по его эскизам: «Скамья примирения», «Скамья желаний», «Скамья вдохновения», скамья «Счастливая семья».

Главными гостями праздника станут дети. Подарки от администрации Орла получат первоклассники из опекунских, приемных и многодетных семей Орла. Руководители города поздравят ребят с началом нового учебного года.

В программе праздника — работа тематических площадок для детей и взрослых.