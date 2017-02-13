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В Орле откроется фотовыставка «Отзовитесь, добрые сердца!»

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13.02.2017

16 февраля в 18.30 в фойе театра «Свободное пространство» откроется выставка фотопортретов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Отзовитесь, добрые сердца!». В 19.00 на большой сцене театра начнется спектакль по повести Александра Грина «Алые паруса». Артисты посвятят его детям, воспитанникам детских домов и интернатов.

Такие выставки проходят в областном центре с 2011 года, ее организатором выступает управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла. За пять лет экспозиция побывала на многих площадках города: в крупных торговых центрах и учреждениях. Десятки героев проекта «Отзовитесь, добрые сердца!» обрели семьи.

Особенность новой выставки в том, что на ней будут представлены фотопортреты не только малышей из областного дома ребенка, но и детей старшего возраста — воспитанников школ-интернатов для глухих и слабослышащих детей, детей с тяжелыми нарушениями речи.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/31361

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