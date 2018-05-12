В Орле объявят лучшие книги 2017 года

Торжественное открытие XX областного праздника «Орловская книга — 2018» пройдет в библиотеке им. И.А. Бунина 18 мая.

В этом году праздник носит название «Орловская Тургениана». Напомним, мероприятия проводится на Орловщине ежегодно в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры.

Участниками мероприятия станут читатели и работники библиотек, представители творческих союзов литераторов, научной и культурной общественности.

В программе праздника запланированы: выставка книг, выпущенных в 2017 году орловскими издательствами, тематические выставки книг и документов, презентация регистрационного каталога «Орловская книга-2017», а также награждение победителя интернет-викторины «Орловская Тургениана».

Центральным событием праздника станет награждение лауреатов областного конкурса «Орловская книга-2017» по трем номинациям: «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия».

Начало мероприятия в 12.00.