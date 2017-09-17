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В Орле обсудили вопросы развития кластера ГЛОНАСС

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15.09.2017

Эта тема была рассмотрена на расширенном заседании комитета по экономической политике Орловского областного Совета народных депутатов.

С информацией о деятельности кластера ГЛОНАСС (К-57) выступил Председатель Совета кластера ГЛОНАСС Александр Сёмкин. Он отметил, что реализуемая сегодня на территории России кластерная политика является хорошим инструментом взаимодействия между органами исполнительной власти, бизнес-сообществом и образовательными учреждениями. При этом ключевым фактором здесь является инициатива, исходящая непосредственно от предпринимателей.

Вниманию участников мероприятия были представлены материалы, иллюстрирующие перспективы применения средств геоинформационных и навигационных систем в пространстве цифровой экономики. В частности, обсуждались вопросы страховой телематики, региональных навигационно-информационных систем, весогабаритного контроля, построения общегородской системы контроля пассажирских перевозок. Представители комитета ознакомились с работой диспетчерского центра якорного резидента кластера — ЕНДС, увидели электронную карту для онлайн-отслеживания движения городского маршрутного транспорта.

С сообщением о деятельности Центра кластерного развития Орловской области и его взаимодействии с кластером ГЛОНАСС выступил начальник Центра Сергей Невструев. Он рассказал о работе Центра по взаимодействию с Министерством экономического развития РФ, сотрудничестве в рамках кластерной политики с субъектами малого и среднего предпринимательства. Отметим, что уже сегодня на территории Орловской области действует ряд преференций для резидентов территориальных кластеров.

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