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  3. В Орле обсудили актуальные вопросы по борьбе с африканской чумой свиней

В Орле обсудили актуальные вопросы по борьбе с африканской чумой свиней

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03.05.2017

Заседание специальной комиссии по недопущению завоза, распространения и борьбе с АЧС на территории региона провел заместитель Председателя Правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов.

Участниками заседания стали руководитель Департамента сельского хозяйства области Юрий Сидыганов, начальник Управления ветеринарии области Виталий Сиротин, а также представители Управления экологической безопасности и природопользования региона, ГУ МЧС России по Орловской области, Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям, Управления Роспотребнадзора.

На комиссии рассмотрены вопросы, касающиеся отмены ограничений (карантина) по африканской чуме свиней, которые были наложены ранее на Хотынецкий природный парк и земельный участок в районе деревни Хапово Мценского района.

В связи с выполнением всего комплекса мероприятий по ликвидации очагов АЧС, а также недопущению новых случаев заболевания, комиссией единогласно принято решение об отмене ограничений карантина на обозначенных территориях.

Кроме того, на заседании рассмотрены итоги работы Комиссии Правительства Российской Федерации по предупреждению распространения и ликвидации АЧС на территории страны, которую провел заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович. Региональным Управлениям ветеринарии и экологической безопасности и природопользования даны поручения в части усиления мер по недопущению вспышек особо опасных заболеваний среди дикой фауны.

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