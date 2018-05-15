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В Орле наградили призеров бизнес-хакатона «Новый старый город»

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15.05.2018

Мероприятие прошло сегодня в здании областной администрации. Почетные грамоты от Главы администрации города Орла и благодарственные письма от Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области победителям вручил исполняющий обязанности начальника Управления — главного архитектора региона Вячеслав Миронов.

Напомним, 9 — 10 февраля на базе Архитектурно-строительного института ОГУ им. И. С. Тургенева проходил бизнес-хакатон «Новый старый город». В ходе него студенты профильных кафедр выступили в качестве разработчиков предложений по развитию городских пространств. Экспертами выступили руководители и специалисты областной и городской администраций, а также сотрудники проектных организаций, архитектурных и дизайнерских бюро города. По итогам конкурса были определены лучшие проекты в четырех номинациях.

В номинации «Единая концепция городского и детского парков» победителями были признаны:

I место — команда «Орден Власова»;

II место — команды «Dream Team» и «Экспрессия»;

III место — команда «DS» и «Полтора архитектора».

Лучшими в номинации «Благоустройство ландшафтного сквера Дворянское гнездо» были признаны работы следующих команд:

I место — команда «Archpark»;

II место — команда «Гречка»;

III место — команда «Заводной апельсин».

Победителями в номинации «Благоустройство достопримечательного места «Историко-литературный квартал» стали:

I место — команды «Орловский ГАУ» и «Случайные люди»;

III место — команда «Люмион».

Наиболее успешные решения эскизных проектов въездных знаков в город Орел представили команды:

I место — команда «Inspiration»;

II место — команда «Кейс»;

III место — команда «Two architects».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/46721

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