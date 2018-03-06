Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.03.2018 Вторник 19:57
сейчас в эфире
19:30
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле наградили победителей областного конкурса «Женщина – Лидер года»

В Орле наградили победителей областного конкурса «Женщина – Лидер года»

Версия для печати

06.03.2018

Ежегодный областной конкурс проводится региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Женщина — Лидер 2017» состоялась 5 марта в Молодежном центре Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина.

Победителей конкурса поздравили врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Круглый, председатель региональной общественной организации «Союз женщин Орловской области» Ирина Сафонова, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин.

Андрей Клычков подарил виновницам торжества букеты мимозы и заслуженные награды.

«Наша мужская задача — создать все условия для того, чтобы женщины могли реализовать себя в любых сферах жизни. Мы благодарим их за материнство, за то, что вдохновляют нас и поддерживают», — сказал глава региона.

Дипломы победителей конкурса получили 25 женщин — лидеров, которые добились успеха в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, сельского хозяйства, общественного питания, местного самоуправления, культуры, журналистики, а также в предпринимательской деятельности.

В числе победителей областного конкурса «Женщина — Лидер 2017»: врач Подзаваловской врачебной амбулатории Нарышкинской ЦРБ Галина Мальцева, руководитель агентства «Артист» Светлана Нарышкина, руководитель ООО «Дизайн-Бюро» Анастасия Литвинова, директор средней общеобразовательной школы № 1 г. Ливны Татьяна Бурцева, директор межпоселенческого объединения библиотек Болховского района Лидия Фарафонова, индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Новосильского района Елена Илюшкина, глава Кировского сельского поселения Сосковского района Людмила Гулякина, заведующая музеем-усадьбой Шатиловых с. Моховое Новодеревеньковского района Людмила Сычёва, главный редактор газеты «Авангард» Дмитровского района Лариса Дулепова и многие другие.

Еще восемь женщин отметили благодарностями Губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов и региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области».

Торжество завершила концертная программа.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/45295

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.03.2018

Клычков пообещал поддержку муниципальной власти по всем направлениям

06.03.2018

В Орловской области на развитие материально-технической базы детских поликлиник в 2018 году выделят 56,7 млн руб

06.03.2018

В 2018 году Орловщина получит 65,3 млн руб на приобретение передвижных медицинских комплексов

06.03.2018

В 2018 году более 29 тысяч школьников отдохнут в оздоровительных учреждениях Орловской области

05.03.2018

Прошедшая зима вошла в тройку самых теплых за 128 лет метеонаблюдений

$ USD56.5041(-0.6)07.03
€ EUR69.7317(-0.44)07.03

Наш опрос

Стоит ли перекрасить орловское такси в один цвет?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online