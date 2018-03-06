В Орле наградили победителей областного конкурса «Женщина – Лидер года»

Ежегодный областной конкурс проводится региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Женщина — Лидер 2017» состоялась 5 марта в Молодежном центре Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина.

Победителей конкурса поздравили врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Круглый, председатель региональной общественной организации «Союз женщин Орловской области» Ирина Сафонова, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин.

Андрей Клычков подарил виновницам торжества букеты мимозы и заслуженные награды.

«Наша мужская задача — создать все условия для того, чтобы женщины могли реализовать себя в любых сферах жизни. Мы благодарим их за материнство, за то, что вдохновляют нас и поддерживают», — сказал глава региона.

Дипломы победителей конкурса получили 25 женщин — лидеров, которые добились успеха в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, сельского хозяйства, общественного питания, местного самоуправления, культуры, журналистики, а также в предпринимательской деятельности.

В числе победителей областного конкурса «Женщина — Лидер 2017»: врач Подзаваловской врачебной амбулатории Нарышкинской ЦРБ Галина Мальцева, руководитель агентства «Артист» Светлана Нарышкина, руководитель ООО «Дизайн-Бюро» Анастасия Литвинова, директор средней общеобразовательной школы № 1 г. Ливны Татьяна Бурцева, директор межпоселенческого объединения библиотек Болховского района Лидия Фарафонова, индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Новосильского района Елена Илюшкина, глава Кировского сельского поселения Сосковского района Людмила Гулякина, заведующая музеем-усадьбой Шатиловых с. Моховое Новодеревеньковского района Людмила Сычёва, главный редактор газеты «Авангард» Дмитровского района Лариса Дулепова и многие другие.

Еще восемь женщин отметили благодарностями Губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов и региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области».

Торжество завершила концертная программа.