В Орле наградили победителей конкурса чтецов

Более 200 орловцев приняли участие в городском конкурсе чтецов по творчеству орловской поэтессы Людмилы Внуковой. Он проводился среди воспитанников детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. В этот раз конкурс посвятили Году экологии.



Его организатором выступило управление образования администрации города Орла совместно с Людмилой Внуковой, автором книг «Благословенная моя земля — родной Орёл, Орловщина моя!» и «Орлята учатся летать!».



Накануне майских праздников в Доме творчества № 3 подвели итоги конкурса. 69 победителей наградили дипломами управления образования и памятными подарками от автора.