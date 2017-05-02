В Орле наградили победителей конкурса чтецов
02.05.2017
Более 200 орловцев приняли участие в городском конкурсе чтецов по творчеству орловской поэтессы Людмилы Внуковой. Он проводился среди воспитанников детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. В этот раз конкурс посвятили Году экологии.
Его организатором выступило управление образования администрации города Орла совместно с Людмилой Внуковой, автором книг «Благословенная моя земля — родной Орёл, Орловщина моя!» и «Орлята учатся летать!».
Накануне майских праздников в Доме творчества № 3 подвели итоги конкурса. 69 победителей наградили дипломами управления образования и памятными подарками от автора.
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